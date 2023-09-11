Обвиняемому в хищении экс-главе фонда капремонта Ярославской области продлили арест

ТАСС, 11 сентября. Красноперекопский районный суд Ярославля продлил срок ареста до 14 ноября бывшему директору регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области, который обвиняется в хищении, злоупотреблении полномочиями и присвоении имущества в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"[Срок содержания под стражей] продлен до 14 ноября 2023 года", - сказали в суде.
Суд заключил экс-главу фонда капремонта Ярославской области под стражу 31 июля, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение имущества, вверенного виновному группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
По данным следствия, в 2022 году обвиняемый вступил в преступный сговор со своей подчиненной и совершил преступления против собственности и интересов службы, ущерб составил более 41 млн рублей. Второй фигурант дела - экс-замдиректора фонда - скрылась от следствия в Армении. Суд заочно арестовал ее, решается вопрос об экстрадиции женщины в Россию.
Ранее сообщалось, что один из эпизодов дела связан с ремонтом лифтов. В 2021 году фонд проводил электронный аукцион на выполнение работ по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта лифтов в многоквартирных домах Ярославля, Переславля-Залесского, Ростова, Тутаева и Рыбинска. Единственным участником в проведенном аукционе выступила коммерческая организация, юридически расположенная в Нижнем Новгороде.
По результатам аукциона был заключен договор на оказание услуг и выполнение работ по ремонту лифтов. Работы по обследованию лифтового оборудования не выполнялись, при этом сотрудником фирмы были предоставлены заведомо ложные сведения о фактическом выполнении работ, которые оплачены фондом в сумме более 26 млн рублей.