Военный корреспондент Геннадий Дубовой погиб в ДТП в Донецке

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что военкор в последнее время воевал

ДОНЕЦК, 12 сентября. /ТАСС/. Автомобиль насмерть сбил военного корреспондента Геннадия Дубового в Донецке. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

"В Донецке погиб Геннадий Дубовой. Сбила машина. Геннадий известен как военкор, но последнее время он воевал, считая, что на поле боя сможет послужить Родине и быстрее приблизить нашу победу", - написал Рогов.

Геннадий Дубовой - заслуженный журналист Донецкой Народной Республики, член Союза писателей ДНР. Имел множество наград, в том числе медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и Георгиевский крест ДНР.