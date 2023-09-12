В Волгограде загорелись две квартиры в доме

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет

ВОЛГОГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание двух квартир на площади 200 кв. м, расположенных на мансардном этаже пятиэтажного многоквартирного дома в Волгограде. Эвакуированы 35 человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

"Пожар в Дзержинском районе Волгограда. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание в двух квартирах на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного дома, этот этаж мансардный. Предварительная площадь пожара - 200 кв. м. Из многоэтажки эвакуированы 35 человек", - сказали в пресс-службе.

По последним данным, пожар локализовали.

"В 14:38 мск объявлена локализация на площади 750 кв. м", - сказали в пресс-службе.

На месте работают пожарные расчеты первого пожарно-спасательного отряда ГПС ФПС МЧС России по Волгоградской области. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В 13:04 мск возгоранию присвоен третий ранг. МЧС России контролирует ситуацию с помощью беспилотников. К тушению привлечены всего 102 человека, от МЧС России - 83 человека, задействовано 34 единицы техники, от МЧС России - 27 единицы техники.