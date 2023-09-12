Пасечник: ВСУ за неделю потеряли до 230 человек под Артемовском и Новодружевском

Врио главы ЛНР добавил, что совместными усилиями мотострелковых подразделений, при поддержке специалистов БПЛА и артиллерийских подразделений были поражены 22 единицы артиллерии и минометов и более 15 единиц безоткатных орудий

ЛУГАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за прошедшую неделю потеряли до 230 человек убитыми и ранеными при попытке прорваться сквозь позиции Вооруженных сил РФ на участках Новодружевск - Григоровка и Артемовск - Клещеевка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"За прошедшую неделю вооруженные формирования Украины предприняли ряд безуспешных попыток пересечь линию разграничения. Попытки врага прорваться на наши передовые позиции на участках Новодружевск - Григоровка и Артемовск Клещеевка закончились для него потерей до 230 убитых и раненых личного состава", - написал Пасечник.

Он добавил, что совместными усилиями мотострелковых подразделений, при поддержке специалистов БПЛА и артиллерийских подразделений были поражены: 22 единицы артиллерии и минометов, более 15 единиц безоткатных орудий, ПТРК, станковых пулеметов и гранатометов, 2 бронемашины, 8 автомашин типа Humvee, 8 складов боеприпасов.

Специалистов радиоэлектронной борьбы и систем ПВО отразили 28 попыток пересечения воздушного пространства ЛНР. ВСУ потеряли более 40 беспилотников.