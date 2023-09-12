Жители Карабудахкентского района Дагестана остались без электричества

К отключению привело возгорание на насосной подстанции

МАХАЧКАЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Возгорание на насосной подстанции привело к аварийному отключению электроснабжения в Карабудахкентском районе Дагестана. Без электричества остаются 1,5 тыс. человек, сообщается в Telegram-канале районной администрации.

"Сегодня утром произошло аварийное отключение электричества на подстанциях, под отключение попали почти все населенные пункты района. Причиной стал пожар на насосной подстанции. На место выехала ПСЧ-22 и ликвидировала пожар", - говорится в сообщении.

По данным на 15:34 без электричества остаются 1,5 тыс. жителей района.

В августе из-за нагрузки на оборудовании, связанной с аномальной жарой, достигавшей плюс 43 градусов, загорелись трансформатор в Махачкале и подстанция в Дербенте. Из-за нагрузки на электрооборудование были введены временные отключения электричества в Махачкале, Каспийске и Дербенте, Избербаше, Хасавюрте и в ряде районов региона.