12 сентября, 13:17

Жители Карабудахкентского района Дагестана остались без электричества

К отключению привело возгорание на насосной подстанции

МАХАЧКАЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Возгорание на насосной подстанции привело к аварийному отключению электроснабжения в Карабудахкентском районе Дагестана. Без электричества остаются 1,5 тыс. человек, сообщается в Telegram-канале районной администрации.

"Сегодня утром произошло аварийное отключение электричества на подстанциях, под отключение попали почти все населенные пункты района. Причиной стал пожар на насосной подстанции. На место выехала ПСЧ-22 и ликвидировала пожар", - говорится в сообщении.

По данным на 15:34 без электричества остаются 1,5 тыс. жителей района.

В августе из-за нагрузки на оборудовании, связанной с аномальной жарой, достигавшей плюс 43 градусов, загорелись трансформатор в Махачкале и подстанция в Дербенте. Из-за нагрузки на электрооборудование были введены временные отключения электричества в Махачкале, Каспийске и Дербенте, Избербаше, Хасавюрте и в ряде районов региона. 

Теги:
РоссияДагестан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация