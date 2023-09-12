12 сентября, 13:47
Военная операция на Украине

Суд ДНР заочно приговорил двух "азовцев" за избиение пленных российских военнослужащих

в пресс-службе Главной военной прокуратуры сообщили, что одному российскому военнопленному причинены побои, другому нанесен легкий вред здоровью

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Верховный суд ДНР за избиение пленных российских военнослужащих заочно приговорил к 15,5 и 16 годам лишения свободы двух военнослужащих националистического объединения "Азов" (признано террористической организацией и запрещено в РФ) - лейтенанта Давида Касаткина и младшего сержанта Дениса Жучкова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

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"Установлено, что 12 апреля 2022 года Касаткин и Жучков в одном из домов на проспекте Нахимова в Мариуполе избили двоих пленных российских военнослужащих. Помимо многочисленных ударов руками и ногами, боевики использовали в качестве оружия полицейскую дубинку и пластиковую трубу. Жучков также произвел в одного из потерпевших два выстрела из травматического пистолета", - отметили в ГВП. В результате одному российскому военнопленному причинены побои, другому нанесен легкий вред здоровью.

Суд согласился с позицией гособвинителя и приговорил Касаткина к 15 годам и 6 месяцам, Жучкова - к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 

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