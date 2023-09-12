В Иванове возбудили три дела о халатности из-за срыва контрактов по ремонтам соцобъектов

По данным пресс-службы, срыв повлек увеличение сроков проведения ремонтных работ социальных объектов и расходов на выполнение контрактов

ТАСС, 12 сентября. Следователи возбудили три уголовных дела о халатности за срыв сроков исполнения контрактов по ремонтам двух поликлиник и школы в Ивановской области, которые должны были состояться в рамках нацпроектов "Здравоохранение" и "Образование". Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области по результатам прокурорских проверок возбуждены три уголовных дела о халатности в связи с невыполнением контрактов на проведение капитального ремонта ряда социальных объектов (по ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Кинешемская ЦРБ и Ивановская клиническая больница им. Куваевых заключили контракты на ремонт двух поликлиник. Стоимость выполнения работ составляла 106 млн рублей и 71,6 млн рублей соответственно. Еще один контракт на сумму более 336 млн рублей, предполагающий ремонт школы на 550 мест, был заключен управлением строительства и ЖКХ администрации городского округа Кохма.

"В установленный срок работы по исполнению контрактов исполнены не были, что повлекло увеличение сроков проведения ремонтных работ социальных объектов и расходов на выполнение контрактов", - подытожили в СУ СК РФ.