В нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в нескольких областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Сирены звучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях чуть более 10 минут.

Ранее во вторник воздушная тревога объявлялась в нескольких регионах южной, восточной и центральной Украины. Сообщалось о взрывах в Днепропетровской области и подконтрольном Киеву городе Запорожье.

В новость внесены изменения (19:56 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.