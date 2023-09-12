12 сентября, 16:39,
обновлено 12 сентября, 16:56
Военная операция на Украине

В нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в нескольких областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

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Сирены звучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях чуть более 10 минут.

Ранее во вторник воздушная тревога объявлялась в нескольких регионах южной, восточной и центральной Украины. Сообщалось о взрывах в Днепропетровской области и подконтрольном Киеву городе Запорожье.

В новость внесены изменения (19:56 мск) - добавлена информация об отмене тревоги. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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