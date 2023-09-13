13 сентября, 02:38,
обновлено 13 сентября, 02:55
Военная операция на Украине

Губернатор Севастополя сообщил о пострадавших в результате ракетной атаки Киева

Суконникова Виктория Евгеньевна/ ТАСС
© Суконникова Виктория Евгеньевна/ ТАСС

По информации Михаила Развожаева, предварительно, пострадали 24 человека

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. При ракетной атаке Киева на Севастополь пострадали 24 человека, четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

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"В результате атаки, по предварительной информации, всего пострадали 24 человека, у четверых - состояние средней степени тяжести", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что находится на южной площадке Севморзавода, где в результате атаки ВСУ произошел пожар.

"Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе нет", - написал Развожаев. 

Теги:
РоссияКрымСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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