В Новосибирской области произошел пожар на складе

Как сообщили в региональном МЧС, площадь возгорания составила 900 кв. м

НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Пожар вспыхнул на неэксплуатируемом складе в рабочем поселке Маслянино Новосибирской области, его площадь составила 900 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание на складе в рабочем поселке Маслянино. <…> Прибывшие на место пожарные обнаружили, что крыша здания полностью в огне. Предварительная площадь горения составляет 900 кв. м. На месте работают 12 человек личного состава и 3 единицы техники", - говорится в распространенном сообщении.

По данным ведомства, очевидцы сообщили о возгорании в кирпичном здании в 8:15 (4:15 мск).