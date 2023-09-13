13 сентября, 04:06

В Омской области в результате ДТП погибли четыре человека

Среди них трое детей

ОМСК, 13 сентября. /ТАСС/. Женщина и три ребенка утонули в Омской области после того, как их автомобиль перевернулся и погрузился под воду. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

"26-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2109, не справилась с управлением и съехала в левый по ходу движения кювет, заполненный водой. В результате дорожно-транспортного происшествия машина перевернулась, при ее погружении в воду водитель, находящиеся на пассажирских сиденьях мальчики 12 и 7 лет, а также 9-месячная девочка захлебнулись", - рассказала Булихова.

По ее словам, ДТП произошло во вторник около 12:00 (09:00 мск) возле деревни Поспелово Большеуковского района региона. Муж погибшей знал, что женщина с детьми поехала к родственникам копать картошку, поэтому не сразу стал их искать. Так как автомобиль почти полностью ушел под воду и был окружен кустарником, его нашли только ночью. Прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту ДТП, на место выезжал прокурор Большеуковского района. 

Теги:
РоссияОмская область
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