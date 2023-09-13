На севере Индии из-за ливней погибли 28 человек

В некоторых районах страны за два дня выпало более 100 мм осадков

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 28 человек погибли за последние три дня в результате ливней в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщил телеканал India Today.

Обильные осадки наблюдаются в нескольких округах штата начиная с субботы. В некоторых районах за два дня выпало более 100 мм осадков, а в округах Бахрайч и Барабанки только за сутки выпало более 250 мм осадков. Ожидается, что 14-15 сентября в штате продолжатся обильные осадки, за которыми последуют лишь небольшие дожди.

Метеорологи предупреждают, что над Бенгальским заливом формируется зона низкого давления и потому в ближайшие два-три дня в прибрежном штате Одиша также ожидаются ливни с грозами.