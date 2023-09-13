В Свердловской области ФСБ задержала организаторов нарколаборатории

Они скрывались от органов безопасности в течение года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области задержали двух организаторов подпольной нарколаборатории, которые скрывались от органов безопасности в течение года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления.

"Двое мужчин находились в розыске по подозрению в контрабанде и незаконном обороте наркотиков. Мужчины производили синтетические наркотики, а потом сбывали их на территории региона в особо крупном размере. Год им удавалось скрываться от органов безопасности. Но в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий удалось установить местонахождение разыскиваемых. Они были задержаны в съемных квартирах: один - в микрорайоне Мичуринский, другой - в Пионерском", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что подпольную нарколабораторию, которую организовали задержанные, ликвидировали год назад. При осмотре оперативники обнаружили и изъяли 11 кг наркотиков, оборудование и реактивы. Тогда же возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) УК РФ.