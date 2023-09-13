СК возбудил дело по факту массового отравления в школе в Туве

По последним данным, в больницу поступило 14 вызовов о признаках отравления

ТАСС, 13 сентября. Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового отравления в школе в Кызыле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В Республике Тыва по факту пищевого отравления учащихся и работника школы возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 12 сентября в больницу поступило 14 вызовов о признаках отравления после принятой накануне в обеденное время пищи в школе №18 города Кызыла. По результатам обследования с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы четыре несовершеннолетних ученика и один работник учреждения. По предварительным данным, состояние одного учащегося оценивается как тяжелое, остальных - средней степени тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

"В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, изъяты документация, касающаяся организации питания в образовательном учреждении, соблюдения работниками пищеблока санитарно-эпидемиологических требований, образцы пищевых продуктов и питьевой воды для направления на химическое, микробиологическое и иные виды исследований. Следователем продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего", - заключили в СК.

Прокуратура Тувы предварительно установила, что между школой №18 в Кызыле и индивидуальным предпринимателем заключен договор по организации горячего питания обучающихся. Ведомство проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности уполномоченных органов и ответственных лиц по соблюдению санитарных требований.