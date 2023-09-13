В провинции Тартус произошли взрывы

По данным Al Hadath, некоторое время назад расположенные в провинции склады, принадлежащие ливанской шиитской партии "Хезболлах", подверглись обстрелу

БЕЙРУТ, 13 сентября. /ТАСС/. Несколько взрывов прогремело в провинции Тартус. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Подробности происшествия телеканал не уточняет.

Согласно версии канала Al Hadath, некоторое время назад расположенные в провинции склады, принадлежащие ливанской шиитской партии "Хезболлах", подверглись обстрелу. В результате инцидента, как утверждается, погибли три человека.

В Дамаске пока не комментировали эту информацию.

В порте Тартус располагается 720-й пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ.