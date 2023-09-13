Глава строительной фирмы вернет инвесторам 210 млн рублей за объект в центре Ярославля

В 2021 года производство по уголовному делу было прекращено в связи с истечением срока давности

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Кировский районный суд Ярославля взыскал с главы строительной компании Трест "Ярпромжилстрой" Сергея Стрельникова более 210 млн рублей, полученных им при строительстве двух башен в центре города. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"По решению суда Сергей Стрельников обязан вернуть более 210 миллионов рублей, полученных от инвесторов при строительстве башен на площади Труда в Ярославле", - говорится в сообщении.

В 2016 году в отношении Стрельникова было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенная в особо крупном размере). В 2021 года производство по уголовному делу было прекращено в связи с истечением срока давности.

Суд рассмотрел гражданское дело по иску инвесторов строительства двух корпусов многофункционального центра в Ярославле. Как установил суд, Стрельников, зная, что строительство будет вестись в течение длительного периода времени, получил от инвесторов более 731 млн рублей, из которых похитил путем растраты около 214 млн рублей.