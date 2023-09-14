В Тюменской области в ДТП погибли два человека

Еще один пострадал

ТЮМЕНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Большегрузный автомобиль столкнулся с легковым BMW на федеральной трассе Курган - Тюмень в Исетском районе Тюменской области, оба автомобиля загорелись, два человека погибли, один пострадал. Движение перекрыто, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Полностью закрыто движение на 143-м км федеральной автодороги Курган - Тюмень в Исетском районе Тюменской области. Здесь столкнулись BMW и большегруз. Оба автомобиля загорелись. Предварительно, погибли два человека из BMW. Водитель фуры доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Автоинспекторы организовали объезд через поле для легковых автомобилей. Сотрудники ДПС регулируют движением, пропуская легковой транспорт в реверсивном режиме через объезд. ГИБДД рекомендует ограничить поездки по федеральной автодороге Курган - Тюмень в ближайшие два часа.

По предварительным данным УГИБДД по Тюменской области, причиной аварии могло стать лопнувшее колесо. Очевидцы сообщают, что BMW закрутило по дороге и выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с фурой. BMW разорвало на две части. Водителя большегруза выбросило из кабины на обочину.