ВСУ около 140 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

ТАСС, 14 сентября. Вооруженные силы Украины за сутки около 140 раз обстреляли территорию Белгородской области, в том числе из реактивной системы залпового огня "Град". Также с помощью беспилотных летательных аппаратов сбросили четыре взрывных устройства, погибших и раненых нет, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущены 26 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка - 3, по селам Наумовка и Нехотеевка - по 6 артиллерийских снарядов. Также в Журавлевке с БПЛА сброшены три осколочных боеприпаса, в селе Солнцевка - один осколочный боеприпас. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он.

По данным Гладкова, в Валуйском городском округе по окраине поселка Уразово выпустили два снаряда из РСЗО "Град", в результате чего погибших и раненых нет, в двух социальных объектах выбиты окна. Также в округе из ствольной артиллерии ВСУ обстреляли село Вериговка - установили 2 прилета, по селу Долгое в Вейделевском районе выпустили 11 минометных снарядов, а над селом Тулянка в Балгородском районе российская система противовоздушной обороны сбила БПЛА самолетного типа.

Губернатор уточнил, что в Волоконовском районе в хуторе Плотвянка с БПЛА сбросили осколочный боеприпас, в Грайворонском городском округе по окраинам поселка Горьковский и села Мокрая Орловка выпустили 13 и 2 минометных снаряда соответственно, по международному автомобильному пункту пропуска "Грайворон" - 10, пострадавших и разрушений нет.

По данным Гладкова, под артиллерийский обстрел попал город Шебекино - зафиксировали 16 прилетов, повреждения получил фасад одного из заведений общепита и помещения административно-бытового корпуса одного из промышленных предприятий. Также по селу Середа выпустили семь минометных снарядов, по хутору Марьино и селу Белянка - по шесть минометных снарядов, пострадавших нет, но в Белянке уничтожили экскаватор, проводивший работы около границы.

"В селе Муром с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий. Из гранатомета и миномета обстреляли село Новая Таволжанка - зафиксировали 10 гранатометных выстрелов и 5 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона Гладков.