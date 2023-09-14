14 сентября, 07:57,
обновлено 14 сентября, 08:03
Военная операция на Украине

В Курской области при обстреле завода со стороны ВСУ погиб один человек

Водитель погрузчика умер до прибытия скорой

КУРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб при обстреле Вооруженными силами Украины завода в приграничном поселке Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксированы прилеты в район спиртзавода. Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой. Приношу глубокие соболезнования родственникам погибшего", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Также ВСУ повторно за утро обстреляли село Гордеевка Кореневского района, зафиксировали 10 прилетов, никто не пострадал. В населенном пункте из-за обстрела повреждения получила линия электроснабжения. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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