В Курской области при обстреле завода со стороны ВСУ погиб один человек

Водитель погрузчика умер до прибытия скорой

КУРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб при обстреле Вооруженными силами Украины завода в приграничном поселке Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксированы прилеты в район спиртзавода. Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой. Приношу глубокие соболезнования родственникам погибшего", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Также ВСУ повторно за утро обстреляли село Гордеевка Кореневского района, зафиксировали 10 прилетов, никто не пострадал. В населенном пункте из-за обстрела повреждения получила линия электроснабжения.