В Мурманской области в ДТП с грузовиком погибли трое взрослых и ребенок

Личности погибших устанавливаются

МУРМАНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Трое взрослых и ребенок погибли при столкновении автомобиля Lada Priora с грузовиком в Мурманской области. Авария произошла на федеральной трассе Р-21 "Кола" в Печенгском районе области, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"Сегодня в 09:45 в районе 1 412-го км автодороги "Кола", по предварительной информации, водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь со стороны поселка Печенга в сторону Мурманска, при обгоне в зоне действия знака "Обгон запрещен" выехал на встречную обочину, после чего автомобиль развернуло и произошло столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем. В результате аварии погибли водитель Lada и три его пассажира, среди которых малолетний ребенок", - сообщили в УМВД.

Обстоятельства аварии уточняются, устанавливаются личности погибших.

Движение на участке после аварии временно закрыли, сообщило главное управление МЧС по региону. "Закрыт проезд по автомобильной дороге Р-21 "Кола" в районе 1 411-го км на повороте поселок Мишуково - город Снежногорск до проведения аварийных работ в результате ДТП. Имеется объездной маршрут Кола - Лотта", - говорится в сообщении ГУ МЧС.