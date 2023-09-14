Двух иностранцев выдворят из РФ после того, как они с ножом приставали к девочке-подростку

В правоохранительных органах сообщили, что, предварительно, иностранцы были пьяны

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Двое иностранцев будут выдворены из России за нарушение миграционного законодательства и нарушение общественного порядка после того, как приставали к девочке-подростку в Электрогорске. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию обратилась жительница Электрогорска, которая сообщила, что возле одного из домов на улице Максима Горького двое мужчин приставали к ее 14-летней дочери. "В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции были установлены и доставлены в отдел полиции двое граждан 2003 года рождения из одной из стран Средней Азии", - сказала Петрова.

За нарушение правил пребывания в России и общественного порядка они привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 и по ст. 20.1 КоАП РФ. "На каждого из них наложен штраф в размере 5 тыс. рублей с выдворением за пределы страны", - добавила начальник пресс-службы подмосковного главка полиции.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что, предварительно, иностранцы были пьяны. В момент инцидента у одного из них был в руках нож, которым он размахивал перед подростком.