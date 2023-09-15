В Новосибирской области суд отказал прокуратуре в отстранении от должности главы района

Соответствующий иск был направлен ведомством в начале августа

НОВОСИБИРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Колыванский районный суд в Новосибирской области отказал прокуратуре региона в отстранении от должности главы района в связи с несоблюдением закона о противодействии коррупции. Об этом сообщается на сайте суда.

"В требовании об отстранении главы Колыванского района Новосибирской области от должности прокурору в иске было отказано", - говорится в сообщении.

В начале августа прокуратура Новосибирской области направила иск о досрочном прекращении полномочий главы Колыванского района Евгения Артюхова. По данным проверки, глава районной администрации Артюхов с 2021 по 2023 год, работая преподавателем в аграрном колледже, получил служебное жилье из муниципального специализированного жилищного фонда. Кроме того, районный Центр соцподдержки компенсировал Артюхову расходы на помещение и коммунальные расходы. Однако после того, как прокуратура вынесла ему представление, чиновник вернул деньги.