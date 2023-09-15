В Белгородской области за сутки зафиксировали около 80 прилетов

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших и разрушений нет

БЕЛГОРОД, 15 сентября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 80 различных боеприпасов, с БПЛА сброшено четыре взрывных устройства. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе по поселку Красное выпущено пять минометных снарядов, по селу Зиборовка - четыре артиллерийских снаряда, по селам Терезовка и Середа - по три минометных снаряда. Также в Середе противник сбросил с БПЛА одно взрывное устройство. Из гранатомета обстреляли село Новая Таволжанка - зафиксировано 29 гранатометных выстрелов", - написал Гладков.

В Белгородском районе, по словам губернатора, 14 сентября по селу Красный Хутор ВСУ выпустили 11 артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка - 8, по селам Щетиновка и Черемошному - по 6 артиллерийских снарядов. В селе Солнцевка с БПЛА было сброшено одно взрывное устройство.

В Краснояружском районе в четверг на окраине села Колотиловка с БПЛА было сброшено два осколочных боеприпаса. Под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено - установлено два прилета.