В Якутии ведут поиски трех пропавших рыбаков

В них задействованы 75 человек и 19 единиц техники

ЯКУТСК, 15 сентября. /ТАСС/. Поиски трех пропавших рыбаков ведутся в Намском районе Якутии, поисковая группа увеличена на 24 человека и 3 единицы техники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"Поисковую группу в Намском районе Якутии, где пропали три рыбака, решено увеличить на 24 человека и три единицы техники. Сегодня, 15 сентября, из Якутска направлен вертолет Ми-8 ХАСЦ (Хабаровского авиационно-спасательного центра - прим. ТАСС) МЧС России", - говорится в сообщении. Всего задействованы 75 человек и 19 единиц техники.

Уточняется, что 13 сентября был организован облет на легкомоторном самолете, в ходе облета у острова Лякирик в 20 км выше поселка Сангар Кобяйского района обнаружили оранжевый плащ и три спасательных жилета в песке. По воде и на воздухе поиски велись на протяжении 150 км. Всего обследовано 265 км береговой линии.

Трое мужчин 6 сентября отправились на рыбалку в местность острова Никада в Намском районе. Родные подняли тревогу, когда в запланированный день они не вернулись. На поиски вышли местные жители, на предполагаемом месте нахождения рыбаков, на берегу протоки реки, были обнаружены два рыболовецких пластиковых ящика. С 12 сентября к поискам подключились спасатели.