15 сентября, 06:54

В Москве 30 человек эвакуировали из административного здания из-за возгорания

Никто не пострадал

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. На севере Москвы 30 человек эвакуированы из административного здания из-за возгорания. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"По адресу: Дмитровское шоссе, дом 157, строение 9, в административном здании произошло возгорание светильника и потолка на площади 1 кв. м. В целях безопасности эвакуированы 30 человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

Согласно данным из открытых источников, в здании по указанному адресу располагается бизнес-центр "Гефест", типография, магазин электротранспорта, музыкальный салон, магазин стройматериалов. 

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