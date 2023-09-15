В Чувашии 15 человек отравились после посещения кафе

14 из них госпитализированы

ЧЕБОКСАРЫ, 15 сентября. /ТАСС/. В Чувашии 15 человек обратились к медикам с признаками отравления после посещения кафе в городе Канаше. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах республики.

"На данный момент к врачам обратились 15 человек, 14 из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По информации прокуратуры республики, все пострадавшие 12 сентября приобретали пищевую продукцию в кафе "Сушистик". Надзорное ведомство проводит проверку по факту массового обращения жителей муниципального округа в медицинские учреждения с симптомами отравления 13-14 сентября. В настоящий момент устанавливаются окончательный диагноз пациентов и причины произошедшего.

Ранее управление Роспотребнадзора по республике сообщило о госпитализации с признаками острой кишечной инфекции 10 человек, в том числе 6 детей. Ведомство проводит эпидрасследование по этому случаю. В сообщении Роспотребнадзора говорится, что пострадавшие были госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы.

По информации ведомства, в настоящее время инфекционный очаг локализован. Взяты пробы продуктов питания, воды, смывов с поверхностей, дезинфекционных рабочих растворов. "Деятельность пищеблока приостановлена на основании предписания специалистов управления", - уточняется в сообщении.

Следственное управление СК РФ по Чувашии организовало доследственную проверку по факту отравления людей в кафе города Канаша. Следственная группа выехала на место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы. В ходе проверки следователями будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в кафе.

В новость внесены изменения (в 11:56 мск) - изменилось число пострадавших.