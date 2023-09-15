В детском саду Воронежа обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны

В целях безопасности эвакуировали 254 ребенка

ВОРОНЕЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили в подвале детского сада №155 в Воронеже минометную мину времен Великой Отечественной войны, на время ее изъятия в соседний детсад эвакуированы 254 ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Воронежской области.

"В пожарно-спасательные подразделения поступило сообщение об обнаружении, предположительно, боеприпаса времен Великой Отечественной войны в подвале детского сада №155 на Московском проспекте в г. Воронеже. По прибытии первых подразделений было установлено, что в результате ремонтных работ в подвале здания найден боеприпас времен войны (минометная мина). В целях обеспечения безопасности персоналом учреждения в соседний детский сад №188 переведены 254 ребенка", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по региону, сообщение об инциденте поступило в 10:07, взрывотехники аварийно-спасательной службы Воронежской области изъяли боеприпас и готовят его уничтожение.