СК начал проверку сведений о бесчеловечном обращении с российскими пленными со стороны ВСУ

В СМИ ранее появились кадры, на которых представители ВСУ отправили пленных российских солдат на минное поле в одном из регионов проведения спецоперации

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Военное следственное управление СК России по объединенной группировке войск (сил) начало проверку сведений о бесчеловечном обращении с российскими пленными военнослужащими со стороны украинских формирований. Как отметили в пресс-службе ведомства, в случае подтверждения этих сведений, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

В СК отметили, что в некоторых СМИ опубликованы видеоматериалы, в которых представители вооруженных формирований Украины отправили пленных российских солдат на минное поле в одном из регионов проведения спецоперации. Утверждается, что видеозапись была обнаружена в одном из электронных устройств в украинском блиндаже. "Военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск (сил) организована проверка данной информации", - говорится в сообщении.

В настоящее время следствием устанавливается дата видеосъемки, местность, показанная на видеозаписи, и обстоятельства произошедшего. "При подтверждении сведений о бесчеловечном обращении с российскими военнослужащими будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и последующем привлечении к уголовной ответственности виновных лиц", - отметили в пресс-службе.