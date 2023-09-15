В Красноярске трое детей попали в больницу из-за отравления в школе

Краевой Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование

КРАСНОЯРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Один ребенок госпитализирован, а двое детей находятся на амбулаторном лечении из-за отравления в школе Красноярска. Об этом в официальном Telegram-канале краевого управления Роспотребнадзора сообщил глава ведомства Дмитрий Горяев.

"В управление Роспотребнадзора из медицинских организаций поступили сведения о регистрации случаев подозрения на заболевание острой кишечной инфекцией среди троих учащихся красноярской средней общеобразовательной школы №86. <…> Ситуацию взял на особый контроль", - написал Горяев.

В Роспотребнадзоре ТАСС сообщили, что один ребенок госпитализирован, а двое проходят амбулаторное лечение.

Краевой Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего и причина возникновения заболевания.