В Москве возбудили уголовное дело после ДТП с Mercedes и такси

В происшествии пострадали пять человек

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Следователь возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств после ДТП в центре Москвы, где пострадали пять человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"По факту ДТП, произошедшего на 1-й Тверской-Ямской улице, следователем <...> возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении.

Расследование дела находится на контроле в прокуратуре, добавили в надзорном ведомстве столицы. "Обстоятельства правомерности завладения транспортным средством устанавливаются. При наличии оснований действиям подозреваемого будет дана дополнительная уголовно-правовая оценка по ст. 166 УК РФ (угон)", - добавили в прокуратуре.

ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 29 произошло в 01:45. Водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения, а затем столкнулся с автомобилем такси "Шкода". В результате пострадали пять человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Как отметили в прокуратуре Москвы, 21-летний водитель "Мерседеса" сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения. В правоохранительных органах ТАСС добавили, что причиной ДТП с Mercedes AMG GT в Москве стало существенное превышение скорости водителем.