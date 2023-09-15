ВСУ применили ракету с поражающими элементами при обстреле Новой Каховки

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал случившееся террористическим актом

ГЕНИЧЕСК, 15 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины использовали ракету с поражающими элементами для утреннего удара по жилому кварталу Новой Каховки. Об этом сообщил журналистам глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

"В 09:20 мск нанесен удар ракетой, начиненной, кроме взрывчатого вещества, поражающими элементами", - сказал он.

Леонтьев назвал это террористическим актом.

По его словам, 180 квартир полностью уничтожены, еще 240 повреждены в результате удара ВСУ, который, предположительно, был нанесен из реактивной системы залпового огня "Ольха".

"В Новой Каховке после прилета вражеской "Ольхи", предположительно, 180 квартир полностью уничтожены, еще 120 разрушены наполовину, 120 пострадали на четверть", - сказал Леонтьев.

В 09:20 мск украинские войска обстреляли жилой квартал в Новой Каховке с применением западного вооружения, один человек погиб, 15 получили ранения. В результате обстрела повреждения получили четыре многоквартирных дома, также обесточен один дом. В администрации округа отметили, что в этом жилом квартале никогда не было и нет военных. Там расположены торговые киоски, детский сад, школа.