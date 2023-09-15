15 сентября, 14:28
Военная операция на Украине

Суд приговорил жителя Луганска к 17 годам колонии за организацию теракта по заданию СБУ

Его также приговорили к штрафу в 13 тыс. рублей

ЛУГАНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил к 17 годам колонии жителя Луганска за организацию теракта и передачу данных противнику по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Верховного суда ЛНР.

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Из материалов уголовного дела следует, что луганчанин был завербован сотрудником СБУ. С января по декабрь 2017 года мужчина "выполнял отработанные ему задания иностранной разведки, направленной против безопасности Луганской Народной Республики, за что получал денежное вознаграждение". "Кроме того, в указанный период [мужчина] по заданию сотрудника Службы безопасности Украины совершил террористический акт на территории Луганской Народной Республики, бросив гранату, переданную ему сотрудником СБУ, в жилой дом", - говорится в сообщении.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима, он также приговорен к штрафу в 13 тыс. рублей. 

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