Суд приговорил жителя Луганска к 17 годам колонии за организацию теракта по заданию СБУ

Его также приговорили к штрафу в 13 тыс. рублей

ЛУГАНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил к 17 годам колонии жителя Луганска за организацию теракта и передачу данных противнику по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Верховного суда ЛНР.

Из материалов уголовного дела следует, что луганчанин был завербован сотрудником СБУ. С января по декабрь 2017 года мужчина "выполнял отработанные ему задания иностранной разведки, направленной против безопасности Луганской Народной Республики, за что получал денежное вознаграждение". "Кроме того, в указанный период [мужчина] по заданию сотрудника Службы безопасности Украины совершил террористический акт на территории Луганской Народной Республики, бросив гранату, переданную ему сотрудником СБУ, в жилой дом", - говорится в сообщении.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима, он также приговорен к штрафу в 13 тыс. рублей.