Работники пожарно-спасательной части попали в ДТП под Волгоградом

Погиб один человек

ВОЛГОГРАД, 15 сентября. /ТАСС/. Иномарка съехала в кювет и перевернулась на автодороге в Волгоградской области, в результате чего водитель погиб и трое пассажиров пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Погибший и трое его пассажиров - работники 37-й пожарно-спасательной части. Во время ДТП они не были при исполнении, уточнили ТАСС в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

"По предварительным данным, на 101-м км автодороги Жирновск - Рудня - Вешенская 53-летний водитель Volkswagen Touran, двигаясь со стороны р. п. Елань в сторону Волгограда, не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель от полученных травм скончался на месте до приезда медиков, трое пассажиров - мужчины в возрасте 28, 29 и 30 лет с травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении.