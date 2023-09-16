15 сентября, 21:25

Суд увеличил Коломойскому сумму залога более чем в семь раз

Константин Сазончик/ ТАСС
Игорь Коломойский
© Константин Сазончик/ ТАСС

По данным издания "Общественное. Новости", сумма составила $105,3 млн

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева увеличил размер залога для бизнесмена Игоря Коломойского более чем в семь раз - до $105,3 млн из-за новых обвинений. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

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По его данным, судья установил залог для Коломойского в размере $105,3 млн, хотя ранее его сумма составляла около $13,8 млн.

Накануне Коломойскому в следственном изоляторе предъявили новые обвинения. Теперь ему инкриминируют незаконные действия для получения доступа к денежным средствам, завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах и легализацию денежных средств, полученных преступным путем.

2 сентября Коломойскому предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов бизнесмен вывел за границу более $13 млн, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. В тот же день суд отправил его под стражу на два месяца с правом внесения залога около $13,8 млн. Тогда адвокаты отмечали, что не планируют вносить залог и будут оспаривать решение в апелляционном порядке. Рассмотрение апелляции на арест должно было состояться еще 6 сентября, однако суд перенес заседание более чем на две недели - до 25 сентября.

Когда Коломойскому предъявили обвинения, его окружение и эксперты связали это с предстоящей поездкой президента Украины Владимира Зеленского в США и его желанием создать видимость борьбы с коррупцией. В частности, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отмечал, что Зеленскому "надо продемонстрировать президенту США Джо Байдену и всем остальным, что он борется с коррупцией, против олигархата". Рассмотрение апелляции перенесли на такой срок, что заседание состоится только по окончании запланированного на 19-21 сентября визита Зеленского в США. 

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Украина
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