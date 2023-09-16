В Петербурге на Бухарестской улице возник пожар

Его площадь составила 1 тыс. кв. м

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Пожар на площади 1 тыс. кв. м возник на Бухарестской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сейчас он локализован, сообщает ГУ МЧС по городу в своем Telegram-канале.

"16 сентября в 00:27 поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, улица Бухарестская, дом 47. <...> В 00:35 пожару подан дополнительный номер 1БИС. В 01:40 пожар локализован. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что площадь пожара в здании размером 40 на 50 м составила 1 тыс. кв. м.

В ликвидации возгорания участвуют более 60 человек, в том числе почти 40 сотрудников МЧС, используется 18 единиц техники.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по городу, люди вышли из здания самостоятельно до прибытия пожарных. Согласно открытым данным, по указанному адресу расположен ресторан.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС России по городу заявили о ликвидации открытого горения.

"В 02:31 мск - ликвидация открытого горения, работают по первому номеру", - говорится в сообщении.