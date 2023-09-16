В Тюменской области в ДТП погиб один человек

Еще двое пострадали

ТЮМЕНЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Две машины столкнулись на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменской области, один человек погиб, двое пострадали, среди пострадавших есть ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИББД.

"Трагедия произошла сегодня около шести часов утра на 255-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск под Тобольском. Здесь столкнулись Chery и Skoda. Предварительно установлено, что Chery выехал на встречную полосу. <...> Погибла 33-летняя водитель Skoda, ее 12-летняя дочь госпитализирована. Водитель Chery доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии выясняются, добавили в ведомстве.