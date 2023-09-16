Под Волгоградом в ДТП на трассе погибли два человека

Еще трое пострадали

ВОЛГОГРАД, 16 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу движения на трассе в Волгоградской области и столкнулся с другой легковой машиной. В результате ДТП два человека погибли на месте аварии, трое, в том числе пятилетний ребенок, были госпитализированы, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"По предварительной информации, на 677-м км автодороги Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград 39-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Toyota RAV4, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомобилем ВАЗ-21103 под управлением 18-летнего водителя. В результате ДТП водитель и 35-летний пассажир ВАЗа от полученных травм скончались на месте. В больницу доставлены водитель, 5-летняя и 72-летний пассажиры Toyota, - говорится в сообщении ведомства.