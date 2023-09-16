16 сентября, 07:30

На северо-западе Москвы произошел пожар в торговом центре "Арфа"

Пострадавших нет

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в торговом центре на северо-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе городского главка МЧС РФ.

"В 09:25 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: 73-й км МКАД, дом 7, где происходит возгорание в трехэтажном торговом центре", - сказали в главке.

Людей в здании ТЦ не было, отметили в МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет.

Позже поступила информация о ликвидации пожара. 

"В 10:10 мск огнеборцы ликвидировали пожар в ТЦ. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС.

По данным из открытых источников, по указанному адресу находится ТЦ "Арфа". 

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