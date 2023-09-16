В Кировском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ погиб один человек

Еще один получил ранения

ДОНЕЦК, 16 сентября. /ТАСС/. Мужчина погиб, женщина ранена в результате обстрела Вооруженными силами Украины территории Кировского района Донецка. Об этом проинформировало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 16 сентября по состоянию на 12:00 [мск] поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Кировский район) по улице Фета, 21/2 погиб мужчина 1955 года рождения, ранена женщина 1972 года рождения", - говорится в сообщении.

Ранее в течение часа украинские войска шесть раз обстреляли Кировский район Донецка кассетными боеприпасами со стороны населенного пункта Галицыновка. Первый обстрел был зафиксирован в 09:50 мск.