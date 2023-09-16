В Петербурге легкомоторный самолет Cessna не смог вылететь из аэропорта Пулково

В пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" сообщили, что это произошло по техническим причинам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Частный самолет Cessna по техническим причинам не смог вылететь из аэропорта Пулково в Петербурге, борт пришлось буксировать к месту стоянки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы", управляющего аэропортом.

"По технической причине частный самолет Cessna, готовившийся к вылету из Пулково, вернулся в аэропорт. Сейчас борт буксируют к месту стоянки. Это не повлияло на работу аэропорта. Все взлетно-посадочные операции выполняются штатно", - говорится в сообщении.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что инцидент произошел из-за неполадок с колесом самолета, подробности случившегося выясняются.