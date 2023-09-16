16 сентября, 14:54

В Нижнем Новгороде в результате массового ДТП пострадали три человека

Их госпитализировали

ТАСС, 16 сентября. На улице Ларина в Нижнем Новгороде столкнулись шесть автомобилей, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

"В 14:00 поступило сообщение о ДТП по адресу: городской округ Нижний Новгород, Приокский район, улица Ларина у дома №25 корпус №12. В результате столкновения шести легковых автомобилей погибших нет, пострадали три человека", - говорится в сообщении ведомства.

Пострадали мужчина 1983 года рождения и женщины 1984, 1996 годов рождения. Они госпитализированы. 

Теги:
РоссияНижегородская область
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