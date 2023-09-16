ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке

Есть пострадавшие

ДОНЕЦК, 16 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли многоквартирный дом в Куйбышевском районе Донецка, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Куйбышевского района произошло прямое попадание в многоквартирный дом по проспекту Офицерскому. Повреждены фасад и остекление. Есть пострадавшие, информация о которых уточняется", - написал он.

Кулемзин также отметил, что в частном домовладении по улице Цимлянской повреждены фасад, кровля, остекление, хозяйственные постройки.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Куйбышевский район Донецка вечером 16 сентября пять раз попадал под обстрел со стороны украинских войск.