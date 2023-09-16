16 сентября, 17:07

В Тюменской области в ДТП погиб один человек

Пострадали четверо

ТЮМЕНЬ, 16 сентября. /ТАСС/. На автодороге Омутинское-Юргинское в Тюменской области столкнулись два автомобиля, один человек погиб, четверо пострадали, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

"Трагедия на 29-м км автодороги Омутинское-Юргинское. Здесь столкнулись Chevrolet и Brilliance. Предварительно, Chevrolet выехал на встречную полосу. 48-летний водитель был пьян. Он получил травмы. 34-летний водитель второй иномарки погиб, ранены трое пассажиров этой машины 31 года, 41 года и 45 лет", - говорится в сообщении. 

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РоссияТюменская область
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