16 сентября, 17:09,
обновлено 16 сентября, 17:16
Военная операция на Украине

В результате украинского обстрела Кировского района Донецка пострадал подросток

Этот район вечером 16 сентября четыре раза был под огнем со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 16 сентября. /ТАСС/. Тринадцатилетний подросток пострадал в субботу в результате украинского обстрела Кировского района Донецка, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В результате обстрела Кировского района по ул. Рождественского получил ранение мальчик 2010 года рождения", - написал Кулемзин.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Кировский район Донецка вечером в субботу четыре раза был под огнем со стороны украинских войск. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация