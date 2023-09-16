В результате украинского обстрела Кировского района Донецка пострадал подросток

Этот район вечером 16 сентября четыре раза был под огнем со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 16 сентября. /ТАСС/. Тринадцатилетний подросток пострадал в субботу в результате украинского обстрела Кировского района Донецка, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Кировского района по ул. Рождественского получил ранение мальчик 2010 года рождения", - написал Кулемзин.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Кировский район Донецка вечером в субботу четыре раза был под огнем со стороны украинских войск.