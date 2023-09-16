В Мурманской области в ДТП с автобусом и угнанным самосвалом погибли четыре человека

Пострадали еще четверо

МУРМАНСК, 16 сентября. /ТАСС/. При столкновении микроавтобуса Mercedes с угнанным самосвалом в Мурманской области погибли четыре человека, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по области. Авария произошла на 1 542-м км дороги Р-21 "Кола" в Печенгском районе.

"16 сентября около 17.00 мужчина, неправомерно завладев большегрузным автомобилем "самосвал", выехал со стороны АЗС в сторону федеральной автодороги Р-21 "Кола", где не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом, осуществляющим движение во встречном направлении. В результате ДТП четыре пассажира от полученных травм скончались на месте, водитель и три пассажира с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе.

Водителя самосвала задержали сотрудники ДПС и доставили в отдел полиции. Его направили на процедуру медицинского освидетельствования. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы выясняют все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ.

По данным пресс-службы регионального УМВД, задержанный - житель Никеля 1988 года рождения. По предварительным данным, в автобусе находились туристы.

Проверка прокуратуры

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, по поручению прокурора Мурманской области Сергея Паволина организована проверка по факту ДТП. По предварительным данным, житель Самарской области, угнав припаркованный у АЗС в Заполярном большегрузный автомобиль марки Volvo, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя автомобилями марки Mercedes-Benz Sprinter и Lada Largus. Проводится осмотр места происшествия и иные мероприятия, по завершении которых будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, совершенное в состоянии опьянения".

Одновременно с возбуждением уголовного дела в суд будет направлено ходатайство об избрании виновнику меры пресечения в виде заключения под стражу.