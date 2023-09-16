16 сентября, 17:50
Военная операция на Украине

Глава Курской области сообщил о поврежденной детской площадке после обстрела ВСУ

По данным Романа Старовойта, пострадавших нет

ТАСС, 16 сентября. Вооруженные силы Украины выпустили 17 снарядов по деревне Успеновке Кореневского района Курской области. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Деревня Успеновка Кореневского района обстреляна со стороны Украины, насчитали 17 прилетов. Есть попадания в пристройку жилого дома, детскую площадку. К счастью, никто из жителей не пострадал. Собственникам окажем помощь в восстановлении пострадавшего имущества", - написал Старовойт.

ВСУ второй раз за сутки обстреляли Курскую область. Ранее из-за обстрела села Плехово Суджанского района области от осколочного ранения погиб 30-летний мужчина. Также там было повреждено несколько домовладений. 

Теги:
РоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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