В результате украинского обстрела Куйбышевского района Донецка ранены четыре человека

Как ранее сообщил мэр города Алексей Кулемзин, произошло прямое попадание в многоквартирный дом

ДОНЕЦК, 16 сентября. /ТАСС/. Два мужчины и две женщины пострадали в субботу в результате украинского обстрела Куйбышевского района Донецка, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

По уточненной информации, в результате обстрела Куйбышевского района по пр. Офицерскому и ул. Цимлянской получили ранения женщины 1958 и 1965 годов рождения, а также двое мужчин 1973 года рождения", - написал он.

Кулемзин ранее сообщил, что в результате обстрела Куйбышевского района произошло прямое попадание в многоквартирный дом по проспекту Офицерскому, были повреждены фасад и остекление. Количество пострадавших уточнялось.

В своем Telegram-канале мэр Донецка сообщил, что в субботу с 09:00 до 21:00, по информации СЦКК ДНР, город и присоединенные территории 24 раза подверглись обстрелам со стороны ВСУ. "В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов, а также поселка Старомихайловка укронацисты выпустили 65 снарядов калибром 155 мм, из них 35 кассетного типа. В Кировском районе погиб мужчина 1955 года рождения, ранены мальчик 2010 года рождения и женщина 1972 года рождения", - написал Кулемзин.

В Куйбышевском районе в общей сложности ранены четыре человека, повреждены многоквартирные и частные дома по проспекту Офицерскому, улицам Цимлянской и Сигнальной.