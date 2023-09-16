16 сентября, 19:34,
обновлено 16 сентября, 19:48
Военная операция на Украине

Умерла одна из пострадавших при украинском обстреле Горловки

Об этом сообщил мэр города Иван Приходько

ДОНЕЦК, 16 сентября. /ТАСС/. Мирная жительница, пострадавшая в субботу результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), умерла от полученных ранений, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

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"Увы, получившая ранения в результате обстрела со стороны украинских террористов мирная жительница Горловки скончалась от полученных травм, несовместимых с жизнью. Вечная память невинно убиенной", - написал он.

Мэр ранее сообщал, что мирная жительница была ранена при обстреле Центрально-Городского района Горловки. Также разрывы фиксировались в непосредственной близости от микрорайона Квартал 245. Поврежден торговый павильон около "Универсама" и дом на проспекте Ленина. 

Теги:
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