В МО РФ заявили о пресечении попытки Киева атаковать БПЛА объекты на территории РФ

Как сообщили в ведомстве, беспилотник уничтожили над Истринским районом Московской области

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать беспилотником самолетного типа объекты на территории РФ, средства ПВО уничтожили БПЛА над Истринским районом Московской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"17 сентября около 1:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Истринского района Московской области", - сказали в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО отразила атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра. По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.