В Штутгарте в результате столкновений пострадали 26 полицейских

Беспорядки начались во время культурного фестиваля, на который пришли около 200 человек, сообщило агентство DPA

БЕРЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Столкновения между выходцами из Эритреи произошли в ночь на воскресенье в Штутгарте (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Как сообщило агентство DPA, пострадали 26 полицейских.

Беспорядки начались во время культурного фестиваля, на который пришли около 200 человек. Его организатором выступила близкая к властям Эритреи организация. Стычки начались между участниками мероприятия и другими выходцами из африканской страны, которые не поддерживают власти. В результате стычки переросли в столкновения с полицейскими.

Как пишет DPA, полицейских закидали камнями и стеклянными бутылками. Шесть из них были госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.